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Таксист из английского городка выиграл 27,5 миллиона евро
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4 Января 2018 07:12

Таксист из английского городка выиграл 27,5 миллиона евро

50-летний таксист из английского городка Глостер выиграл в лотерею 27,5 миллиона евро. Несколько лет назад житель Великобритании потерял жену и практически в одиночку заботился о детях и внуках. Теперь он планирует приобрести несколько дорогих авто, а также купить большой дом, а потом отпраздновать свой успех в Лас-Вегасе.

  

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