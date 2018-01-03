Таксист из английского городка выиграл 27,5 миллиона евро

4 Января 2018 07:12

50-летний таксист из английского городка Глостер выиграл в лотерею 27,5 миллиона евро. Несколько лет назад житель Великобритании потерял жену и практически в одиночку заботился о детях и внуках. Теперь он планирует приобрести несколько дорогих авто, а также купить большой дом, а потом отпраздновать свой успех в Лас-Вегасе.