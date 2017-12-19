В мире
19 Декабря 2017 15:07
Стали известны подробности железнодорожной катастрофы в Вашингтоне
Как утверждают в Национальном совете по безопасности на транспорте, состав двигался со скоростью 130 километров в час там, где допустимо максимум 50. Информация была получена из "черного ящика" хвостового локомотива. По данным главы компании, которой принадлежал состав, на путях не была активирована система контроля поездов, которая вынуждает машину остановиться, если она превышает скорость. Напомним, накануне поезд на полном ходу упал на шоссе неподалеку от Сиэтла. Погибли три человека, более ста пострадали.
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