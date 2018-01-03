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США созывают экстренные заседания Совбеза ООН и Совета по правам человека
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3 Января 2018 12:02

США созывают экстренные заседания Совбеза ООН и Совета по правам человека

США созывают экстренные заседания Совбеза ООН и Совета по правам человека уже по другой причине. Поводом стали масштабные протесты в Иране. При этом США поддержали демонстрантов.

Никки Хейли, постоянный представитель США при ООН:

"Нигде сейчас потребность в мире, безопасности и свободе не подвергается испытанию так, как в Иране. От иранских диктаторов мы можем ожидать очередных вопиющих нарушений прав человека в ближайшие дни. ООН должна отреагировать. Молчать нельзя. Народ Ирана взывает о свободе".

В последние дни прошлого года Иран охватила волна протестов. Массовые беспорядки продолжаются почти неделю. Активисты недовольны безработицей, высокой стоимостью жизни, коррупцией и агрессивной внешней политикой. Сотни людей были задержаны, десятки пострадали.

  

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