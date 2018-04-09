США приступили к строительству стены с Мексикой

10 Апреля 2018 07:09

Протяженность первого участка составит 32 километра. Высота заграждения - до 9 метров. Наверху будут расположены металлические пластины, чтобы предотвратить попытки преодоления стены. Белый дом готовится разместить на южной границе США порядка 4 тысяч военных, которые помогут полиции в борьбе с нелегальной миграцией, наркотиками и контрабандой. Отметим, стоимость проекта – 73 миллиона долларов. И несмотря на заверения Трампа, что Мексика на сто процентов компенсирует расходы, финансироваться сооружение будет из американского бюджета.