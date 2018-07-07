США и КНДР договорились о создании рабочих групп, которые будут включать проверку хода денуклеаризации Корейского полуострова. Данное соглашение было подписано по итогам визита в Пхеньян госсекретаря Соединенных Штатов. Кроме того, Майк Помпео сумел договориться с северокорейской стороной о возвращении на родину останков американцев, которые погибли в Корейской войне почти 70 лет назад. Отметим, что сегодня Помпео отправится в Токио. Там состоится его встреча с министром иностранных дел Японии Таро Коно. А в воскресенье запланирована трехсторонняя встреча между главами внешнеполитических ведомств Японии, США и Южной Кореи.