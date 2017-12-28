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Срочная эвакуация населения проходит на острове Суматра
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28 Декабря 2017 17:10

Срочная эвакуация населения проходит на острове Суматра

Срочная эвакуация населения в эти минуты проходит на популярном туристическом острове Суматра на севере Индонезии. Причина - извержение вулкана Синабунг. Огненная гора выбросила столб пепла высотой почти пять километров. В регионе объявлена высшая степень опасности. Людям запрещено подходить к вулкану ближе, чем на 7 километров. Данных о жертвах и пострадавших нет. 

  

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