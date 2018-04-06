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Спасателям удалось локализовать возгорание в магазине игрушек “Рич Фэмили" в Тюмени
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5 Апреля 2018 07:07

Спасателям удалось локализовать возгорание в магазине игрушек “Рич Фэмили" в Тюмени

Общая площадь пожара - более 3 000 квадратных метров. Магазин располагался в одноэтажном панельном здании. Эвакуация не потребовалась. Никто не пострадал. Сейчас оценивается ущерб.


 

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