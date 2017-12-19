Совет Безопасности ООН готовится рассмотреть проект резолюции по статусу Иерусалима

18 Декабря 2017 17:03

В эти минуты в Нью-Йорке Совет Безопасности ООН готовится рассмотреть внесенный Египтом проект резолюции, предусматривающий осуждение единоличного определения государствами статуса Иерусалима.

Ожидается, что все решения будут приниматься путем переговоров. Будет ли документ принят - неизвестно, поскольку у США в Совбезе ООН есть право вето. Если Вашингтон этим правом воспользуется, то палестинцы смогут потребовать созыва экстренного заседания Генассамблеи ООН в соответствии с резолюцией "Единство ради мира".