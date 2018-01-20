Снегом засыпало центр и север Украины

21 Января 2018 15:06

Из-за непогоды в пяти областях Украины остаются без света почти триста населенных пунктов. Осложнено движение на трассах. Снегом засыпало центр и север страны. Теперь два циклона надвигаются на восточные и южные области. Сегодня синоптики прогнозируют в Украине дожди и до минус 10. Завтра обещают снег и сугробы до 40 сантиметров. Не исключены гололедица и сильные порывы ветра. В Днепре объявили штормовое предупреждение.