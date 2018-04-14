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Скрипаля и его дочь отравили веществом из стран НАТО
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14 Апреля 2018 21:39

Скрипаля и его дочь отравили веществом из стран НАТО

И срочную новость сегодня распространили информагентства.

Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь отравили веществом из стран НАТО. Это токсичный химикат Би-Зет, который относится к химоружию второй категории. Об этом сообщил Министр иностранных дел Сергей Лавров по результатам исследования специалистов швейцарского центра в городе Шпиц. Там подтвердили, что полученные для изучения образцы - это Би-Зед. Рецептура находилась на вооружении армии США, Великобритании и других стран НАТО. Психотоксичный эффект достигается через 30-60 минут после применения и длится до 4 суток.

  

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