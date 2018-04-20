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СК России назвал точное число погибших при пожаре в кемеровском торговом центре
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20 Апреля 2018 13:04

СК России назвал точное число погибших при пожаре в кемеровском торговом центре

Жертвами трагедии 25 марта стали не 64 человека, а 60. Родственники жертв опознали 23 погибших, личности еще 37 установила генетическая экспертиза.

  

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