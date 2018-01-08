Главная>>В мире>>Сирийский Идлиб приходит в себя после серии терактов
В мире
RSS
Сирийский Идлиб приходит в себя после серии терактов
Скачать Поделиться

8 Января 2018 15:04

Сирийский Идлиб приходит в себя после серии терактов

За сутки в городе прогремело 4 взрыва. На воздух взлетели заминированные автомобили, начиненные тоннами взрывчатки. Погибли более 30 человек, включая мирных жителей, около 70 получили ранения. Атаке подверглись супермаркет и штаб одной из радикальных группировок. В провинции Идлиб влияние в городах и поселениях поделено между нескольким движениями, включая группировку "Джебхат ан-Нусра". На фоне успешного наступления сирийской армии на юге провинции, среди главарей бандформирований усиливаются разногласия.
  

Другие новости

ЧП в аэропорту Нью-Йорка НЗ у аэрапорце Нью-Ёрка 08.01.2018 09:02 / В мире ЧП в аэропорту Нью-Йорка

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =