Сирийский Идлиб приходит в себя после серии терактов

8 Января 2018 15:04

За сутки в городе прогремело 4 взрыва. На воздух взлетели заминированные автомобили, начиненные тоннами взрывчатки. Погибли более 30 человек, включая мирных жителей, около 70 получили ранения. Атаке подверглись супермаркет и штаб одной из радикальных группировок. В провинции Идлиб влияние в городах и поселениях поделено между нескольким движениями, включая группировку "Джебхат ан-Нусра". На фоне успешного наступления сирийской армии на юге провинции, среди главарей бандформирований усиливаются разногласия.