Сильнейшая за последние десятилетия засуха в ЮАР

3 Февраля 2018 12:03

В зоне бедствия Кейптаун. Там рекордно низкий уровень воды в водохранилищах. Не исключено, что в ближайшее время ее и вовсе не останется. Жителей призывают к экономии - в день не более 50 литров на человека, в магазинах ограничено число отпускаемых в одни руки бутылок с водой. Эксперты отмечают, что это результат глобальных климатических изменений.