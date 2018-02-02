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Сильнейшая за последние десятилетия засуха в ЮАР
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3 Февраля 2018 12:03

Сильнейшая за последние десятилетия засуха в ЮАР

В зоне бедствия Кейптаун. Там рекордно низкий уровень воды в водохранилищах. Не исключено, что в ближайшее время ее и вовсе не останется. Жителей призывают к экономии - в день не более 50 литров на человека, в магазинах ограничено число отпускаемых в одни руки бутылок с водой. Эксперты отмечают, что это результат глобальных климатических изменений. 

  

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