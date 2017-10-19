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Шесть человек погибли в результате наезда внедорожника на толпу людей в Харькове
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19 Октября 2017 07:08

Шесть человек погибли в результате наезда внедорожника на толпу людей в Харькове

Еще двое в критическом состоянии. Авария с участием внедорожника Lexus произошла вчера вечером. Женщина-водитель, находившаяся за рулем внедорожника, задержана. По факту аварии возбуждено уголовное дело. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил в Facebook, что, по его данным, трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого света светофора.
  

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