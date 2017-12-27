27 Декабря 2017 07:06

13 тысяч землетрясений - за последний квартал. Сейсмологи Мексики бьют тревогу. Магнитуда подземных толчков колеблется от совсем слабых до ударов выше 8-ми баллов. Самыми опасными признаны штаты - Чьяпас и Оахака. Пиковым стал сентябрь. Тогда жертвами стихии стали сотни человек. Ущерб превысил два с половиной миллиарда долларов.