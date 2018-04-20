Северная Корея останавливает ядерные и ракетные испытания

В мире
21 Апреля 2018 09:18
Северная Корея останавливает ядерные и ракетные испытанияЛидер КНДР Ким Чен Ын заверяет, что ядерный полигон на севере страны прекратит работу. Пхеньян объявил, что присоединяется к глобальному процессу ядерного разоружения в соответствии со своей новой стратегией построения социалистической экономики. Северокорейское руководство обязуется не передавать ядерные технологии и оружие третьим странам. КНДР намерена активизировать диалог с соседними странами и мировым сообществом. Кроме того, она обязуется не применять ядерное оружие, если против нее не будет провокаций или угроз.
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