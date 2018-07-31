Серия взрывов на западе Афганистана

В провинции Фарах погибли 11 человек, среди них женщины и дети, 31 - получил травмы. По данным местных СМИ, взрыв прогремел после того, как автобус, который направлялся из провинции Герат в Кабул, наехал на мину. А в городе Джелалабад - на востоке страны - взрыв произошел недалеко от центральной больницы и департамента по миграции. В районе ЧП, по словам очевидцев, была слышна стрельба. В целом в Афганистане за последние три месяца число жертв среди гражданского населения резко выросло. Убито 160 человек и почти полтысячи получили ранения.