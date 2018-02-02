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Сегодня узнаем, ждать ли ранней весны
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2 Февраля 2018 15:13

Сегодня узнаем, ждать ли ранней весны

В день сурка зверек-предсказатель должен выбраться из своей норки. Если он увидит свою тень, испугается и убежит обратно, то впереди еще шесть недель зимы. Несмотря на легендарность и даже сказочность Фила, его всегда держат в перчатках. Зверек-то дикий. Но заботу он получает на уровне короля: в его норке поддерживается специальная температура, а за здоровьем следят лучшие ветеринары.

  

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