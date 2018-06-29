Саммит глав государств и правительств стран ЕС принял итоговое заявление по переговорам о Brexit

В нем содержится призыв к Великобритании ускорить выдвижение предложений по решению остальных проблем, в частности, вопрос по границе с Ирландией. Также европейская сторона ожидает публикации британской Белой книги - это так называемый план действий по Brexit. Подписать и ратифицировать соглашения о выходе планируется к 29 марта 2019. Примечательно, что сама Великобритания на форуме не присутствовала.