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Российские флаги на Паралимпиаде могут привести к дисквалификации команды
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2 Февраля 2018 07:10

Российские флаги на Паралимпиаде могут привести к дисквалификации команды

Об этом рассказал первый вице-президент Паралимпийского комитета России. По словам Павла Рожкова, аннулирование всех результатов возможно в случае доказательства того, что российская делегация способствовала появлению триколора на трибунах в Корее. К слову, на Олимпиаде по решению МОКа российские флаги официально не запрещены на трибунах, если их демонстрация не является частью организованной политической акции. 

  

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