Российские флаги на Паралимпиаде могут привести к дисквалификации команды

2 Февраля 2018 07:10

Об этом рассказал первый вице-президент Паралимпийского комитета России. По словам Павла Рожкова, аннулирование всех результатов возможно в случае доказательства того, что российская делегация способствовала появлению триколора на трибунах в Корее. К слову, на Олимпиаде по решению МОКа российские флаги официально не запрещены на трибунах, если их демонстрация не является частью организованной политической акции.