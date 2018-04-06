Россия, Турция и Иран призывают расширить программы по оказанию гуманитарной помощи Сирии

5 Апреля 2018 13:02

Россия, Турция, Иран призвали международное сообщество и, в частности, ООН и его гуманитарные структуры расширить программы по оказанию гуманитарной помощи Сирии. Этой арабской республике необходима помощь для восстановления разрушенной войной экономики и инфраструктуры. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров трех стран по итогам встречи в Анкаре.

Также страны - гаранты соблюдения перемирия подтвердили приверженность к территориальной целостности Сирии.