13 Апреля 2018 08:03

Россия созывает Совет Безопасности ООН, чтобы обсудить ситуацию в Сирии и возможные действия Вашингтона в отношении Дамаска. Заседание начнется в 5 вечера по Минску и пройдет в открытом режиме. Накануне участники Совбеза провели закрытые консультации в связи с угрозами западных стран нанести удар по Сирии.

Тем временем Кабинет министров Великобритании поручил премьеру Терезе Мэй продолжить тесное сотрудничество с США и Францией, чтобы подготовить международный ответ на предполагаемую химатаку в Сирии. Министры заключили, что в случившемся, скорее всего, виноват режим Асада.

Однако официальных доказательств применения химического оружия в сирийском городе Дума до сих пор нет. Сейчас в Сирию направлена миссия ОЗХО. Эксперты организации приступят к расследованию завтра. Миссия опросит жителей города Дума и, возможно, возьмет пробы грунта. Российские специалисты следов химатаки не обнаружили.