Россия ответит на новые санкции США

Россия готовит ответ на новые санкции США. Он будет исходить из характера и объема ограничительных мер. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, санкционная политика - конец целой отрасли политических лоббистов в Вашингтоне.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России: "Вчера Госдепартамент США объявил о новой порции санкций. На этот раз, как надуманный мотив, санкции связали с отравлением Скрипалей. Руководство нашей страны напрямую обвиняют в использовании боевого нервно-паралитического вещества в Солсбери, хотя Британия до сих пор так и не смогла представить никаких доказательств российской причастности".

Напомним, в начале недели стало известно о том, что США готовят новые санкции против России. В их основе американский закон о контроле за химическим и биологическим оружием 1991 года. А поводом стало так называемое дело Скрипалей.