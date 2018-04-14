Роскомнадзор обещает начать блокировку мессенджера Telegram c 16 апреля

14 Апреля 2018 21:25

Как сообщают российские СМИ, в понедельник федеральная служба направит операторам связи адреса, которые подлежат блокировке. Таганский суд Москвы накануне рассмотрел ходатайство Роскомнадзора о блокировке мессенджера в России и одобрил его из-за отказа мессенджера передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. В ходе слушаний представители Роскомнадзора пояснили, что Telegram нарушает законодательство России. А его информация может влиять на безопасность граждан страны.