Ракка полностью освобождена от боевиков "Исламского государства"

17 Октября 2017 15:03

Об этом заявили в сирийском центре мониторинга прав человека. Свой успех отмечают бойцы арабо-курдских отрядов. Сегодня им удалось выбить экстремистов с территории местной больницы. Там уничтожены 22 иностранных наёмника. Госпиталь был одним из бастионов группировки. Ракка, напомним, длительное время считалась неофициальной столицей халифата, сейчас воины джихада перебрасывают силы в провинцию Дэйр эз-Зор, чтобы противостоять наступлению сирийской армии при поддержке ВКС России.