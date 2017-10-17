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Ракка полностью освобождена от боевиков "Исламского государства"
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17 Октября 2017 15:03

Ракка полностью освобождена от боевиков "Исламского государства"

Об этом заявили в сирийском центре мониторинга прав человека. Свой успех отмечают бойцы арабо-курдских отрядов. Сегодня им удалось выбить экстремистов с территории местной больницы. Там уничтожены 22 иностранных наёмника. Госпиталь был одним из бастионов группировки. Ракка, напомним, длительное время считалась неофициальной столицей халифата, сейчас воины джихада перебрасывают силы в провинцию Дэйр эз-Зор, чтобы противостоять наступлению сирийской армии при поддержке ВКС России. 

  

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