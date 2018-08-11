Протесты в Румынии переросли в столкновения

Многотысячные акции протеста в Бухаресте. Здесь накануне собрались десятки тысяч демонстрантов. Они требовали распустить правительство и парламент и назначить досрочные выборы. Из-за коррупции, а также низких зарплат люди вынужденно стали мигрантами - до пяти миллионов граждан живут и работают в западноевропейских странах. Манифестанты скандируют: "Мы не уйдем, пока не уйдете вы!" и требуют не допускать к власти людей с сомнительной репутацией. Демонстранты поджигали мусорные баки, забрасывали полицейских бутылками и петардами. Стражи порядка в ответ применили слезоточивый газ и водометы. В столкновениях с полицией пострадали около 500 человек, в том числе несколько десятков правоохранителей. Арестованы более 30 зачинщиков беспорядков. Протестующие выражают недовольство налоговой системой и пенсионной реформой, системой соцпомощи, настаивают на развитии экономики, сельского хозяйства и предпринимательства. При этом они выступают за демократию и развитие партнерских отношений с ЕС и НАТО и просят ввести электронное голосование. Аналогичные акции протеста проходят и в других городах Румынии.