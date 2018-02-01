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Президент Бразилии остался без пенсии
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2 Февраля 2018 09:03

Президент Бразилии остался без пенсии

Мишел Темер не предоставил доказательства своего существования. По закону, каждый пенсионер в стране ежегодно должен обновлять свою регистрацию. Эта процедура называется "доказательство жизни" и должна проходить в течение месяца рождения. Бразильский лидер из-за нехватки времени документы не предоставил. Он вышел на пенсию в 1999 году с должности прокурора штата. Ежемесячная выплата политику составляет 7 тысяч долларов. 

  

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