Президент Бразилии остался без пенсии

2 Февраля 2018 09:03

Мишел Темер не предоставил доказательства своего существования. По закону, каждый пенсионер в стране ежегодно должен обновлять свою регистрацию. Эта процедура называется "доказательство жизни" и должна проходить в течение месяца рождения. Бразильский лидер из-за нехватки времени документы не предоставил. Он вышел на пенсию в 1999 году с должности прокурора штата. Ежемесячная выплата политику составляет 7 тысяч долларов.