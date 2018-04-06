6 Апреля 2018 07:11

Правительство Венгрии пообещало не впускать мигрантов и отвергает навязанную Евросоюзом квоту на прием беженцев. Такова главная тема в предвыборной кампании перед воскресным голосованием. Заручившись поддержкой граждан, премьер-министр страны Виктор Орбан призывает Европу не терять свою христианскую идентичность под натиском прибывающих мусульман. К слову, социологи прогнозируют безоговорочную победу правящей партии.