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Пожар в усадьбе Клинтонов в Нью-Йорке
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4 Января 2018 08:03

Пожар в усадьбе Клинтонов в Нью-Йорке

Спасатели потушили пламя утром. Возгорание началось в небольшой пристройке. Самой четы политиков в доме в тот момент не было. Что стало причиной пожара, неизвестно. Никто не пострадал. Клинтоны купили особняк после ухода Билла с поста президента США в 1999 за миллион семьсот тысяч долларов.

  

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