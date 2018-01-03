Пожар в усадьбе Клинтонов в Нью-Йорке

4 Января 2018 08:03

Спасатели потушили пламя утром. Возгорание началось в небольшой пристройке. Самой четы политиков в доме в тот момент не было. Что стало причиной пожара, неизвестно. Никто не пострадал. Клинтоны купили особняк после ухода Билла с поста президента США в 1999 за миллион семьсот тысяч долларов.