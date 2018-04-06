Пожар в ТЦ в Москве. Среди посетителей погибших нет

4 Апреля 2018 17:02

Пожар в торговом центре "Персей для детей" в Москве удалось ликвидировать. Его площадь составила 80 квадратных метров. Погиб 1 сотрудник торгового центра. Пострадали и госпитализированы 6 человек, состояние 2 оценивается как тяжелое. Среди посетителей погибших и пострадавших нет. Возгорание возникло на 6 этаже в складских помещениях. Пожарные прибыли уже через 3 минуты после получения сообщения. Горели осветительные приборы и товары. Из центра были эвакуированы более 600 человек.