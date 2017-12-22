Политическая напряженность в Украине не спадает

20 Декабря 2017 21:05

Градус политической напряженности, тем временем, в самой Украине не спадает. Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook опубликовал открытое письмо к президенту Петру Порошенко с призывом уйти в отставку. Причина - нежелание действующей власти проводить реформы. При этом экс-президент Грузии фактически угрожает вооруженным штурмом. По его словам, жители страны сегодня "настроены очень радикально". С этим не согласны в Институте стратегических исследований "Новая Украина". Согласно докладу социологов, большинство украинцев (свыше 70 %) действительно недовольны политикой, проводимой руководством страны. Однако они не готовы поддержать массовые акции протеста, подобные тем, что прошли в Киеве четыре года назад и привели к госперевороту. И сегодня украинский Кабмин утвердил перечень спецсредств, которые могут использовать нацгвардейцы. В списке - водометы, резиновые и пластиковые дубинки, электрошокеры, гранаты и боеприпасы светошумового и дымового действия. Разрешено также применять для разгона толпы служебных собак и коней, а также бронемашины без штатного вооружения.