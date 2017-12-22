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23 Декабря 2017 12:10

По меньшей мере 90 человек погибли на Филиппинах в результате сильнейшего шторма

Еще десятки числятся пропавшими без вести. Непогода пришла в регион со стороны Тихого океана в середине этой недели. Мощные проливные дожди и ураганные ветры вызвали на островах наводнения, обвалы и сходы селей. Нарушено транспортное сообщение. Очевидцы рассказывают, что из-за схода оползней под землей оказываются небольшие деревушки. Власти говорят, что количество жертв продолжит расти.