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Планету ждут масштабные климатические изменения
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13 Апреля 2018 09:09

Планету ждут масштабные климатические изменения

Масштабные климатические изменения ждут планету, по мнению ученых. Одно из крупнейших в мире теплых океанских течений Гольфстрим ослабло до рекордного за последние 1600 лет уровня. И процессы в ближайшее время не прекратятся из-за слишком большого выброса углекислого газа в атмосферу. Эксперты уверены: всё это приведет к суровым зимам в Европе, ускоренному росту уровня моря, а также к большему количеству наводнений и засух.

  

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