Планету ждут масштабные климатические изменения

13 Апреля 2018 09:09

Масштабные климатические изменения ждут планету, по мнению ученых. Одно из крупнейших в мире теплых океанских течений Гольфстрим ослабло до рекордного за последние 1600 лет уровня. И процессы в ближайшее время не прекратятся из-за слишком большого выброса углекислого газа в атмосферу. Эксперты уверены: всё это приведет к суровым зимам в Европе, ускоренному росту уровня моря, а также к большему количеству наводнений и засух.