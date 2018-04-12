В мире
13 Апреля 2018 09:09
Планету ждут масштабные климатические изменения
Масштабные климатические изменения ждут планету, по мнению ученых. Одно из крупнейших в мире теплых океанских течений Гольфстрим ослабло до рекордного за последние 1600 лет уровня. И процессы в ближайшее время не прекратятся из-за слишком большого выброса углекислого газа в атмосферу. Эксперты уверены: всё это приведет к суровым зимам в Европе, ускоренному росту уровня моря, а также к большему количеству наводнений и засух.
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