Ужасающее видео перед катастрофой. Пассажир мексиканского лайнера снял трагедию из салона самолета. На кадрах видно, что воздушное судно взлетает в сильный дождь, видимость из иллюминатора практически нулевая. Сразу после отрыва от земли происходит мощный удар, камера выпадает из рук и слышны крики охваченных паникой людей. Напомним, при падении самолета никто из 101 человека на борту не погиб. 25 пассажиров госпитализированы. Сильнее всех пострадал пилот, он в критическом состоянии. Предварительная причина катастрофы - плохие погодные условия. По одной версии, лайнер попал в сильный поток ветра, по другой - при взлете в судно ударила молния. Черные ящики уже найдены. Их расшифровка и покажет настоящую причину авиакатастрофы.