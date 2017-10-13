Парламентская Ассамблея Совета Европы осудила новый украинский закон об образовании

13 Октября 2017 21:15

Резолюцию с критикой документа поддержали 82 депутата из 110 участвовавших в голосовании. Члены Ассамблеи отметили, что Украина грубо ущемляет права нацменьшинств, лишая их возможности получать образование на родном языке.

В начале сентября Верховная рада Украины приняла закон о реформе образования. Согласно ему, языки нацменьшинств будут изучаться в стране только до 5 класса. А с 2020 года и вовсе исчезнут из учебной программы. Принятие спорного закона вызвало кризис в отношениях Украины с Венгрией и Румынией. Официальный Будапешт и вовсе намерен обратиться к руководству Евросоюза с просьбой пересмотреть соглашение об ассоциации между Киевом и Брюсселем. А сегодня в Украине вступил в силу закон о языковых квотах на телевидении. Согласно ему, 75 % телеэфира должен занимать контент на государственном языке. Для региональных студий этот показатель установлен на уровне 60 %.