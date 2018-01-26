Особые меры безопасности введены в Париже

27 Января 2018 12:03

В эти выходные здесь ожидается пик паводка. Уровень воды в Сене может достичь шести метров. По прогнозам, такой уровень продержится еще несколько дней, а потом начнет спадать. Город на грани транспортного коллапса. Затоплены набережные и центральные станции метро, закрыты железнодорожные вокзалы и тоннели. На реке остановлена навигация. Жителей пригородов эвакуируют на лодках. Наводнение в Париже стало причиной частичного закрытия экспозиций Лувра и Музея Орсе.