Основная версия авиакатастрофы в Мексике - плохие погодные условия

Самолет взлетал во время грозы, и, едва оторвавшись от земли, воздушное судно неожиданно подверглось воздействию порыва ветра, из-за этого лайнер резко снизился и задел землю левым крылом. При падении у машины раскололся фюзеляж, начался пожар. Многим пассажирам удалось самостоятельно покинуть салон. Никто из 101-го пассажира и членов экипажа не погиб, пострадали 35 человек, трое, в том числе пилот, в тяжелом состоянии. Окончательно причины крушения будут установлены после проведения тщательного расследования.