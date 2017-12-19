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Норвегия первая в мире отказалась от FM-радио в пользу цифрового
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16 Декабря 2017 12:07

Норвегия первая в мире отказалась от FM-радио в пользу цифрового

Переход начался еще в январе. Преимущества нового радио - лучшее качество звука и большой диапазон каналов, при этом стоит оно гораздо дешевле привычного FM. Однако согласно опросам многие граждане Норвегии недовольны таким переходом.

Жители опасаются, что будут лишены доступа к сигналам о чрезвычайных ситуациях, которые до сих пор транслируются на FM-волнах, а другие жалуются на необходимость покупать дорогой цифровой приемник.

  

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