29 Января 2018 19:09

Наводнение в Париже вышло на пиковый уровень, превращая сердце Франции в Венецию. На критической отметке - почти в 6 метров - вода в Сене продержится до завтра. Однако синоптики предупреждают: надвигается еще один циклон. Новые дожди прогнозируют уже послезавтра. Из-за удара стихии, вызванного рекордно дождливыми зимними месяцами, из французской столицы эвакуировали около полутора тысяч человек. Сотни домов остались без электричества.

Анн Идальго, мэр г. Парижа: "В пик наводнения вода достигнет отметок между 5 метрами 80 сантиметрами и 6 метрами. В 2016 максимум был 6,1 метра. Сейчас уровень меньше, но его влияние, особенно на экономическую активность, очень велико. Мы внимательно следим за уровнем воды, но и на этой неделе готовимся к новым ударам стихии".

В Париже приостановлено движение речного транспорта. Закрыты станции скоростной железнодорожной линии. Из-за угрозы подтопления в Лувре закрыли нижние залы. Повышенный - оранжевый - уровень опасности продолжает действовать в 11 французских департаментах. Мэрия продолжает подсчитывать убытки, которые могут превысить полтора миллиарда евро.