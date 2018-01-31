Национальная безопасность и борьба с терроризмом стали основополагающими темами речи президента США

31 Января 2018 09:09

Национальная безопасность и борьба с терроризмом стали основополагающими темами ежегодной речи президента США "О положении страны" в Конгрессе. Так Трамп призвал законодательный орган выделять достаточно средств на искоренение террористических ячеек (таких как "Исламское государство" и "Аль-Каида") и не сокращать военный бюджет страны. Американский лидер упомянул и о нарастающей угрозе США со стороны КНДР. По его словам "безрассудное стремление" Пхеньяна к обладанию ядерным оружием необходимо подавлять. Уступки в этом вопросе вызывают лишь агрессию и провокацию. Глава Белого дома напомнил о необходимости модернизировать свой ядерный арсенал. По его словам, в рамках обороны ядерный арсенал США должен стать настолько мощным, чтобы это позволило сдержать любой акт агрессии. Напомним, в своей речи "О положении страны" Дональд Трамп также затронул вопросы экономики, инфраструктуры, иммиграции и торговли.