Народному артисту РСФСР Андрею Мягкову сегодня исполняется 80

Его называли интеллигентом с большой буквы, а миллионы зрителей наизусть знают фразы его героев. Народному артисту РСФСР, актеру и режиссеру Андрею Мягкову сегодня исполняется 80. С юбилеем актера поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Настоящая слава пришла к Мягкову после знаменитого фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!". Он снялся и в других картинах мэтра советского кинематографа. Среди них - "Служебный роман", "Жестокий романс", "Гараж". Кстати, в последнем фильме персонаж Мягкова не просто так не разговаривает. Так Рязанов отомстил актеру за то, что тот постоянно спорил с ним во время съемок "Служебного романа". Известный артист - автор трех детективных романов, он также увлекается портретной живописью.