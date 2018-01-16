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Нападение на международный аэропорт в Триполи
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16 Января 2018 08:03

Нападение на международный аэропорт в Триполи

Гавань атаковали вооруженные радикалы. 20 человек погибли, еще 60 получили ранения. Людей внутри здания удалось эвакуировать. По данным телеканала "Скай Ньюз Арабия", столкновение произошло между двумя формированиями, лояльными ливийскому правительству национального согласия. К настоящему моменту атака отражена.

  

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