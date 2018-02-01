2 Февраля 2018 07:07

На одном из пляжей Ниццы образовалась странная воронка, которая напугала местных жителей. Власти призывают людей к спокойствию. Таинственную воронку диаметром 5 и глубиной 2 метра с мутной водой назвали природным феноменом. Эксперты говорят, что это может быть простой обвал почвы из-за подземных вод. Вокруг воронки установили периметр безопасности.