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На одном из пляжей Ниццы образовалась странная воронка
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2 Февраля 2018 07:07

На одном из пляжей Ниццы образовалась странная воронка

На одном из пляжей Ниццы образовалась странная воронка, которая напугала местных жителей. Власти призывают людей к спокойствию. Таинственную воронку диаметром 5 и глубиной 2 метра с мутной водой назвали природным феноменом. Эксперты говорят, что это может быть простой обвал почвы из-за подземных вод. Вокруг воронки установили периметр безопасности. 

  

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