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На Кубе сегодня назовут имя нового главы государства
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18 Апреля 2018 09:10

На Кубе сегодня назовут имя нового главы государства

Лидера страны изберут депутаты парламента. По итогам голосования будут назначены 30 членов Госсовета во главе с председателем. Он, согласно конституции, является главой правительства и государства. Сейчас на этом посту Рауль Кастро, брат Фиделя Кастро, лидера кубинской революции. Большинство наблюдателей сходятся во мнении, что на смену той эпохе придет технократ Мигель Диас-Канель.

  

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