На Кубе сегодня назовут имя нового главы государства

18 Апреля 2018 09:10

Лидера страны изберут депутаты парламента. По итогам голосования будут назначены 30 членов Госсовета во главе с председателем. Он, согласно конституции, является главой правительства и государства. Сейчас на этом посту Рауль Кастро, брат Фиделя Кастро, лидера кубинской революции. Большинство наблюдателей сходятся во мнении, что на смену той эпохе придет технократ Мигель Диас-Канель.