Главная>>В мире>>На голливудской Аллее славы появилась звезда Минни Маус
В мире
RSS
На голливудской Аллее славы появилась звезда Минни Маус
Скачать Поделиться

23 Января 2018 12:07

На голливудской Аллее славы появилась звезда Минни Маус

Событие посвящено 90-й годовщине выхода мультфильма "Пароходик Вилли". Теперь на Аллее славы - 2 627 звезд. Микки Маус получил такой символ еще в 1978 году, в 50-ю годовщину мультфильма. Напомним, "Пароходик Вилли" - самый ранний из сохранившихся звуковых мультфильмов Уолта Диснея про Микки и Минни Маус.

  

Другие новости

Взрыв газа в Оклахоме Выбух газу ў Аклахоме 23.01.2018 07:03 / В мире Взрыв газа в Оклахоме

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =