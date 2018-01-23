На голливудской Аллее славы появилась звезда Минни Маус

23 Января 2018 12:07

Событие посвящено 90-й годовщине выхода мультфильма "Пароходик Вилли". Теперь на Аллее славы - 2 627 звезд. Микки Маус получил такой символ еще в 1978 году, в 50-ю годовщину мультфильма. Напомним, "Пароходик Вилли" - самый ранний из сохранившихся звуковых мультфильмов Уолта Диснея про Микки и Минни Маус.