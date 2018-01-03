На Францию обрушился ураган "Элеонор"

4 Января 2018 07:05

В Альпах погиб лыжник - его придавило дерево, еще 15 человек пострадали. На севере страны без света остались 200 000 домов. Сегодня буря продвинется на Корсику, где скорость ветра может достигать 200 километров в час. Погодные условия сказались на воздушном сообщении в Париже и на востоке Франции. Закрыта для посещения Эйфелева башня и городские парки: власти опасаются, что людей может придавить упавшими деревьями.