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На Францию обрушился ураган "Элеонор"
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4 Января 2018 07:05

На Францию обрушился ураган "Элеонор"

В Альпах погиб лыжник - его придавило дерево, еще 15 человек пострадали. На севере страны без света остались 200 000 домов. Сегодня буря продвинется на Корсику, где скорость ветра может достигать 200 километров в час. Погодные условия сказались на воздушном сообщении в Париже и на востоке Франции. Закрыта для посещения Эйфелева башня и городские парки: власти опасаются, что людей может придавить упавшими деревьями.

  

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