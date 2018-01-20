Мощный пожар в четырехзвездочной гостинице в центре Праги

21 Января 2018 12:02

2 погибли, 9 пострадали. Еще около 40 человек отравились дымом. Им оказана помощь на месте. В момент ЧП в отеле "Евростар Давид" находилось около полусотни человек. Большинство гостей - иностранцы. Пожар возник в одном из гостиничных коридоров. Причины возгорания выясняются.