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Мощный пожар в четырехзвездочной гостинице в центре Праги
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21 Января 2018 12:02

Мощный пожар в четырехзвездочной гостинице в центре Праги

2 погибли, 9 пострадали. Еще около 40 человек отравились дымом. Им оказана помощь на месте. В момент ЧП в отеле "Евростар Давид" находилось около полусотни человек. Большинство гостей - иностранцы. Пожар возник в одном из гостиничных коридоров. Причины возгорания выясняются.

  

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