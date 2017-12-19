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МОК до 28 января утвердит список российских спортсменов для участия в зимних Олимпийских играх
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16 Декабря 2017 12:02

МОК до 28 января утвердит список российских спортсменов для участия в зимних Олимпийских играх

Международный олимпийский комитет до 28 января утвердит список российских спортсменов и персонала для участия в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Заявки атлетов рассмотрит специальная комиссия во главе с Валери Фурнерон и на основании всей информации вынесет рекомендации по допуску. Напомним, МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России на период зимних Игр. Российские атлеты смогут выступить под нейтральным олимпийским флагом.  

  

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