МОК до 28 января утвердит список российских спортсменов для участия в зимних Олимпийских играх

16 Декабря 2017 12:02

Международный олимпийский комитет до 28 января утвердит список российских спортсменов и персонала для участия в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Заявки атлетов рассмотрит специальная комиссия во главе с Валери Фурнерон и на основании всей информации вынесет рекомендации по допуску. Напомним, МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России на период зимних Игр. Российские атлеты смогут выступить под нейтральным олимпийским флагом.