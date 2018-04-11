Мир следит за событиями вокруг Сирии

11 Апреля 2018 15:03

Еще один американский эсминец "Портер" присоединится к боевому кораблю "Дональд Кук". В район Средиземного моря выдвинулась группа во главе с атомным авианосцем "Гарри Трумэн". В США заявляют, что это плановый поход, однако после диалога в Совбезе все опасаются другого развития событий. К тому же Дональд Трамп уже обсудил с советниками, что удар по арабской республике должен быть сильнее прошлогоднего. Авиакомпании уже получили предупреждения об угрозе ракетных ударов по Сирии. Свою официальную позицию высказала Россия. Она перехватит любые ракеты, выпущенные США по территории Сирии, а также будет готова к ударам по точкам, откуда ракеты выпустят.

Глава Белого дома тут же резко отреагировал на заявление Москвы. "Готовься, Россия, потому что они летят, хорошие, новые и "умные". Не надо дружить с убивающим газом животным, которое убивает людей и наслаждается этим!" - написал в Twitter американский президент.