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Межкорейские переговоры продолжаются
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15 Января 2018 08:02

Межкорейские переговоры продолжаются

Пхеньян и Сеул проводят встречу на рабочем уровне в демилитаризованной зоне. Сегодня стороны обсуждают детали транспортировки и размещения северокорейских олимпийцев в Южной Корее. Ранее Сеул заявил о готовности обеспечить делегацию КНДР необходимой поддержкой.

Между тем, в КНДР рассказали о попытках Вашингтона сорвать межкорейский диалог - первый с 2015 года. Материал с критикой в адрес США опубликовал центральный печатный орган Трудовой партии Кореи. В Пхеньяне считают, что политика Белого дома "наносит удар по атмосфере примирения". Издание обращает внимание, что Штаты готовятся разместить в районе Корейского полуострова свои стратегические военные активы.

  

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